Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın hücum katkısı dikkat çekiyor!

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Konyaspor maçıyla birlikte hücum katkısını sürdürdü.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın hücum katkısı dikkat çekiyor!
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12 Şubat 2021 09:26
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, hücuma verdiği katkıyla öne çıkıyor...

Konyaspor karşısında henüz 13. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup, siyah - beyazlıları öne geçiren golü attı. 28 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon toplamda 5. kez skora direkt katkı sağlamış oldu.

Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Sivasspor ve 6-0 galip gelinen Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol atan atarken, Kartal'ın 2-0'lık skorla 3 puanı aldığı Kayserispor müsabakasında ise asist yaptı.

Siyah beyazlı oyuncu, kupada ise 5. turdaki Tarsus mücadelesinde asiste imza atarken, dün de Konyaspor maçında golünü atıp, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaştı.



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