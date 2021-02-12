Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın hücum katkısı dikkat çekiyor!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, hücuma verdiği katkıyla öne çıkıyor...



Konyaspor karşısında henüz 13. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup, siyah - beyazlıları öne geçiren golü attı. 28 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon toplamda 5. kez skora direkt katkı sağlamış oldu.



Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig'de 3-0 kazanılan Sivasspor ve 6-0 galip gelinen Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol atan atarken, Kartal'ın 2-0'lık skorla 3 puanı aldığı Kayserispor müsabakasında ise asist yaptı.



Siyah beyazlı oyuncu, kupada ise 5. turdaki Tarsus mücadelesinde asiste imza atarken, dün de Konyaspor maçında golünü atıp, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaştı.



