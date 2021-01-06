Beşiktaş'ta Oğuzhan, yeniden doğuyor!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, performansını arttırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Oğuzhan, yeniden doğuyor!
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06 Ocak 2021 20:31
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup'un performansı siyah - beyazlıları sevindirdi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rizespor'a karşı 1 gol - 1 asistlik bir oyun ortaya koydu ve üst üste 3 maçta skora katkı verdi.

3 maçta 2 gol - 2 asist yapan milli futbolcu, Mayıs-Haziran 2017'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta skor katkısı yapmış oldu.



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