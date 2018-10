Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un büyük düşüşü!

Beşiktaş'ın 7 sezon önce geleceğin yıldızı olarak kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Aksine son dönemde kayıpları oynadı.Genk maçında 90 dakikayı 1 şut, 1 ikili mücadele ve 1 pas arası değeri ile kapatan 26 yaşındaki futbolcunun son iki sezonda skora katkısı yüzde 43 oranında düştü.Bu dönemde Süper Lig'de 2109 dakika mücadele etmesine rağmen tek bir gol bile atamadı. Takıma 7 asistle katkı sağlayan Oğuzhan, her 301 dakikada bir skoru değiştirdi.Beşiktaş kaptanı, önceki 5 yılda ise 10 bin 46 dakika sahada kalarak, 24 gol ve 28 asistle her 193 dakikada bir skoru değiştirmişti.Skora katkısı yüzde 43 düşen Oğuzhan'ın değeri de tepetaklak oldu. Oyuncunun 2015-16'da 15 milyon Euro olan tahmini bonservis değeri, an itibarıyla 8 milyon Euro'ya geriledi.Oğuzhan, bu sezon 8 maça ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon ise kadroda yer aldığı 30 maçın 13'ünde kulübedeydi.