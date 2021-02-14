Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın cumartesi günkü antrenmanında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'la ilgili açıklama yaptı.



Siyah-beyazlıların açıklamasında "Futbol Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, alt baldır arka adalesinde (soleus) zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Oğuzhan Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.



HANGİ MAÇLARDA YOK?



15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Oğuzhan Özyakup, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Oğuzhan Özyakup'un Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamayacağına ise daha sonra yapılacak kontrollerin ardından karar verilecek.



Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçında oynayamayacak oyuncuları



Domagoj Vida

Fabrice N'Sakala

Rıdvan Yılmaz

Oğuzhan Özyakup

Francisco Montero



