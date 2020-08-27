Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda performansı tartışılan Oğuzhan Özyakup, PAOK maçında iyi bir performans sergiledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!
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27 Ağustos 2020 08:02
Geçtığimiz sezonun ocak ayında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a başarılı bir dönüş yaptı.

PAOK maçının ikinci yarısında Boyd'un yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki milli futbolcu, attığı birbirinden güzel paslarla geçmiş dönemlerinden örnekler sergiledi.

Oğuzhan'dan yeni sezon için umutlu olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıldız ismi ilk 11'e monte etmeye hazırlandığı öğrenildi.

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