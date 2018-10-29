Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup hazırlığı! Destek...

tribünlerinin, Genk maçında gösterdiği sert tepkinin bugün son bulması bekleniyor.Haftanın en çok konuşulan konularından biri olarak gösterilen oyunculara yönelik protestoların yerine, taraftarın bu kez takımı bağırlarına basacağı ifade edildi.Özellikle Oğuzhan Özyakup'a gösterilen tepki, gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri olurken, tribünler başta bu oyuncu olmak üzere tüm takıma Çaykur Rizespor maçında destek verecek.Beşiktaş taraftarlarına ait sosyal medya hesaplarında bu durum ifade edilirken, siyah-beyazlıların en büyük taraftar grubu Çarşı da, attığı bir tweetle, deyim yerindeyse kenetlenme mesajı verdi. Oğuzhan Özyakup'un bir görselini paylaşan Çarşı, "Ölüm olsa dönemeyiz bu yoldan; Canım feda olsun sana Beşiktaş. İnanıyoruz kaptan" sözlerine yer verdi.