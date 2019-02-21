Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da geri dönüyor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde hasta ve sakat olan 2 oyuncudan iyi haber geldi.Burak Yılmaz'ın antrenmanlarda yüksek tempoda çalışmasından dolayı oluşan ağrılarından dolayı tedbir amaçlı düz koşu yaptığı ancak Fenerbahçe maçında oynayabileceği öğrenildi.Gözünün korneasında cizik olduğu ve mikrop kaptığı öğrenilen Oğuzhan Özyakup'un da iyiye gittiği ve derbi maçta forma giyebileceği belirtildi.Oğuzhan Özyakup bu sezon Beşiktaş formasını ligde 14 kez giyerken 1 gol atıp 3 asist yaptı