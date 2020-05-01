Borussia Dortmund'tan 3.5 sene önce büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen, ne Şenol Güneş ne de Abdullah Avcı döneminde forma şansı verilmeyen'a, Başkan Ahmet Nur Çebi sahip çıktı.Başkan Çebi'nin, sezon sonu sözleşmesi bitecek genç yetenekle özel bir görüşme yaptığı ve destek verdiği aktarıldı. Atiba'nın, futbolculuğuna şahsen kefil olduğu Oğuzhan Aydoğan ile geçmiş dönem alacakları konusunda da görüşen Ahmet Nur Çebi, bu futbolcunun durumuyla özel olarak ilgilenecek.Bundan sonra A takımla idmanlara çıkacak olan Oğuzhan ile ilgili son karar ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre verilecek.