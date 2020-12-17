Beşiktaş'ta Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu

Süper Lig'de son Alanyaspor maçına kadar yükselen bir form grafiğine sahip olan Beşiktaş'ta, alınan yenilgi sonrası moraller bozuldu. Teknik direktör Sergen Yalçın da devre arası transfer döneminde gönderilecek ilk ismi belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Ocak ayında gönderilecek ilk isim belli oldu
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17 Aralık 2020 11:49
Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ocak ayı transfer dönemine yaklaşılırken takımdaki oyuncularla ilgili raporunu da hazırlıyor. Devre arasında takımdan gönderilecek ilk isim de netleşiyor...

Beşiktaş'ın transfer dönemi kapandığında adı liste dışı kalacaklar arasında yer alan ancak taraftar baskısı ve uzun değerlendirmeler sonucu kadroda tutulan Ajdin Hasic'in devre arası kiralık olarak gönderilmesi gündemde... 19 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi.

Sezon başından bu yana kendisini gösteremeyen Boşnak futbolcu, iki hafta arayla iki kez koronavirüse yakalandığı için de maçları kaçırmıştı.





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