Beşiktaş'ta N'Sakala'dan iki kritik hata

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 30. haftanın açılış maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerken, yenilen gollerde Fabrice N'Sakala'nın hataları dikkatleri çekti.



Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği Kongolu oyuncu, Deniz Türüç'ün ve Demba Ba'nın attığı gollerde yavaş kaldı ve rakiplerinin gol vuruşunu yapmasını engelleyemedi.



Beşiktaş taraftarları da yenilen gollerin ardından sosyal medyada N'Sakala aleyhine paylaşımlarda bulundu.



Sezon başında Alanyaspor'da ntransfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.



