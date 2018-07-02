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Beşiktaş'ta Negredo krizi patladı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo krizi her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'ta Negredo krizi patladı
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02 Temmuz 2018 04:03
Yüksek maliyeti yüzünden takımdan gönderilmek istenen ve siyah-beyazlıların Slovakya'da gerçekleşen yurt dışı kampına götürülmeyen İspanyol oyuncu, ayrılmak için yönetime şart koştu.

Sözleşmesi 2019 yılının mayıs ayında sona erecek olan oyuncu, kendisine haksızlık yapıldığına vurgu yaparak, "Kampa dahil edilmeme kararı benim dışımda gerçekleşen bir durum. Ben Beşiktaş'ta mutluyum ve bu takımda kalmak istiyorum. Eğer istenmiyorsam o zaman gelecek yılki garanti ücretimin de hesabıma yatırılmasını istiyorum.

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Alacaklarım karşılığında bonservisimi elime almam teklifini kabul etmiyorum. Ben sadece sözleşmemin karşılığı olan paramı talep ediyorum" şeklinde yönetime haber yollattı. Siyah-beyazlı takımdan yılda 4 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan deneyimli yıldız hakkında alınacak karar merakla bekleniyor.

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