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Beşiktaş'ta Negredo-Güneş soğuk savaşı!

Şenol Güneş, onu istemese de Negredo çalışmalarına devam ediyor. İkili arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta Negredo-Güneş soğuk savaşı!
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13 Temmuz 2018 04:57
Beşiktaş'ta  Alvaro Negredo krizi... Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Alvaro Negredo artık bizimle olmayacak" ifadelerini kullanmış ve onun satılmasını istemişti. Tecrübeli teknik adam, İspanyol golcüyü Slovakya kampına da götürmemişti.

FİKRET ORMAN ARAYA GİRDİ!

BU açıklamalardan kısa bir süre sonra ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Negredo açıklamaları yanlış anlaşıldı" diyerek İspanyol oyuncunun takıma kazandırılmasını istemişti. Sonrasında Negredo kampa katıldı

NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Slovakya'daki kamp çalışmalarında Negredo ile Şenol Güneş arasında soğuk rüzgarların devam ettiği gözlendi. Tecrübeli oyuncu kampa katılsa da Güneş'in onu oynatıp oynatmayacağı merak konusu.

NEGREDO'YU ÇOK SERT ELEŞTİRDİ

Şenol Güneş, "Sakatsa başka yerde de olabilirdi. Kamp sakatların tedavi yeri değil hazırlık yeridir" diyerek Negredo'nun iyileşmeden kampa gelmesini eleştirdi. Güneş, Negredo'nun ismini ağzına almadı..



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