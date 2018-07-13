Beşiktaş'ta Negredo-Güneş soğuk savaşı!

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krizi... Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Alvaro Negredo artık bizimle olmayacak" ifadelerini kullanmış ve onun satılmasını istemişti. Tecrübeli teknik adam, İspanyol golcüyü Slovakya kampına da götürmemişti.BU açıklamalardan kısa bir süre sonra ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Negredo açıklamaları yanlış anlaşıldı" diyerek İspanyol oyuncunun takıma kazandırılmasını istemişti. Sonrasında Negredo kampa katıldıSlovakya'daki kamp çalışmalarında Negredo ile Şenol Güneş arasında soğuk rüzgarların devam ettiği gözlendi. Tecrübeli oyuncu kampa katılsa da Güneş'in onu oynatıp oynatmayacağı merak konusu.Şenol Güneş, "Sakatsa başka yerde de olabilirdi. Kamp sakatların tedavi yeri değil hazırlık yeridir" diyerek Negredo'nun iyileşmeden kampa gelmesini eleştirdi. Güneş, Negredo'nun ismini ağzına almadı..