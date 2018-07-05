Geçtiğimiz sezon Kara Kartal'ın İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Siyah-Beyazlı forma altında ortaya koyduğu etkisiz performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcıları ve kulüp analizcilerinden son 3 yılın istatistik bilgilerine dair rapor çıkarmalarını istedi. Çıkan raporun sonucunda İspanyol futbolcunun biletinin neden kesildiği ortaya çıktı.
8 gol eksik...
Güneş'e sunulan rapor doğrultusunda, en çok pozisyona girilen, en fazla gol denemesinde bulunulan ve en çok atak yapılan dönemin geçen sezon olmasına rağmen şampiyonluk yaşanan dönemlerden 8 gol daha eksik atıldığı belirlendi.
Bu gelişme sonrasında da Şenol hoca, böyle bir istatistiğin ortaya çıkmasında direkt Negredo'nun bağlantılı olmasının ispatlanmasının ardından yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.
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Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcıları ve kulüp analizcilerinden son 3 yılın istatistik bilgilerine dair rapor çıkarmalarını istedi. Çıkan raporun sonucunda İspanyol futbolcunun biletinin neden kesildiği ortaya çıktı.
8 gol eksik...
Güneş'e sunulan rapor doğrultusunda, en çok pozisyona girilen, en fazla gol denemesinde bulunulan ve en çok atak yapılan dönemin geçen sezon olmasına rağmen şampiyonluk yaşanan dönemlerden 8 gol daha eksik atıldığı belirlendi.
Bu gelişme sonrasında da Şenol hoca, böyle bir istatistiğin ortaya çıkmasında direkt Negredo'nun bağlantılı olmasının ispatlanmasının ardından yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.
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