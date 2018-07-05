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Beşiktaş'ta Negredo gerçekleri! Gönderiliyor çünkü...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in, Alvaro Negredo'nun biletini neden kestiği ortaya çıktı. Geçen sezonun değerlendirmesi için yardımcılarına bir rapor hazırlatan Şenol hoca, ortaya çıkan verilere göre hücum hattında en etkili dönemi geçirmelerine rağmen bu durum skora yansımayınca Negredo'yla yolları ayırdı.

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'ta Negredo gerçekleri! Gönderiliyor çünkü...
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05 Temmuz 2018 08:48
Geçtiğimiz sezon Kara Kartal'ın İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Siyah-Beyazlı forma altında ortaya koyduğu etkisiz performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcıları ve kulüp analizcilerinden son 3 yılın istatistik bilgilerine dair rapor çıkarmalarını istedi. Çıkan raporun sonucunda İspanyol futbolcunun biletinin neden kesildiği ortaya çıktı.

8 gol eksik...

Güneş'e sunulan rapor doğrultusunda, en çok pozisyona girilen, en fazla gol denemesinde bulunulan ve en çok atak yapılan dönemin geçen sezon olmasına rağmen şampiyonluk yaşanan dönemlerden 8 gol daha eksik atıldığı belirlendi.

Bu gelişme sonrasında da Şenol hoca, böyle bir istatistiğin ortaya çıkmasında direkt Negredo'nun bağlantılı olmasının ispatlanmasının ardından yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.



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