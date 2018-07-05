8 gol eksik...

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Geçtiğimiz sezon Kara Kartal'ın İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı, Siyah-Beyazlı forma altında ortaya koyduğu etkisiz performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcıları ve kulüp analizcilerinden son 3 yılın istatistik bilgilerine dair rapor çıkarmalarını istedi. Çıkan raporun sonucunda İspanyol futbolcunun biletinin neden kesildiği ortaya çıktı.Güneş'e sunulan rapor doğrultusunda, en çok pozisyona girilen, en fazla gol denemesinde bulunulan ve en çok atak yapılan dönemin geçen sezon olmasına rağmen şampiyonluk yaşanan dönemlerden 8 gol daha eksik atıldığı belirlendi.Bu gelişme sonrasında da Şenol hoca, böyle bir istatistiğin ortaya çıkmasında direkt Negredo'nun bağlantılı olmasının ispatlanmasının ardından yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.