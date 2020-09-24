Beşiktaş'ta Necip Uysal, Alexander-Arnold oldu

Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken, bu bölümde sağ bekte oynayan Necip Uysal performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve kariyerinde de bir ilke imza attı.
Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile oynanan maçta Larin'in golünde de pası veren isim olan Necip Uysal, böylece üst üste 2 maçta skor katkısında bulunmuş oldu. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.
Öte yandan son 2 maçında 2 asist yapan Necip Uysal, daha önceki 5 sezonda toplam 2 asist yapabilmişti.
NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
392 maç
5 gol
11 asist
NECİP UYSAL PAYLAŞIMLARI
Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve kariyerinde de bir ilke imza attı.
Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile oynanan maçta Larin'in golünde de pası veren isim olan Necip Uysal, böylece üst üste 2 maçta skor katkısında bulunmuş oldu. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.
Öte yandan son 2 maçında 2 asist yapan Necip Uysal, daha önceki 5 sezonda toplam 2 asist yapabilmişti.
NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
392 maç
5 gol
11 asist
NECİP UYSAL PAYLAŞIMLARI