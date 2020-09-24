Beşiktaş'ta Necip Uysal, Alexander-Arnold oldu

NECİP UYSAL PAYLAŞIMLARI

'ta sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken, bu bölümde sağ bekte oynayanperformansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve kariyerinde de bir ilke imza attı.Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile oynanan maçta Larin'in golünde de pası veren isim olan Necip Uysal, böylece üst üste 2 maçta skor katkısında bulunmuş oldu. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.Öte yandan son 2 maçında 2 asist yapan Necip Uysal, daha önceki 5 sezonda toplam 2 asist yapabilmişti.392 maç5 gol11 asist