Beşiktaş'ta Necip Uysal, Alexander-Arnold oldu

Beşiktaş'ta sağ bek oynayan Necip Uysal, kariyerinde ilk kez üst üste 2. maçta asist yaptı ve taraftarları da mest etti. Beşiktaş taraftarları Necip'i, Dani Alves ve Alexander-Arnold gibi üst düzey sağ beklere benzetmeye başladı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Necip Uysal, Alexander-Arnold oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2020 20:33
Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken, bu bölümde sağ bekte oynayan Necip Uysal performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında Güven Yalçın'ın attığı golde asisti yapan isim oldu ve kariyerinde de bir ilke imza attı.

Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile oynanan maçta Larin'in golünde de pası veren isim olan Necip Uysal, böylece üst üste 2 maçta skor katkısında bulunmuş oldu. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde ilk kez üst üste 2 maçta skor katkısında bulundu.

Öte yandan son 2 maçında 2 asist yapan Necip Uysal, daha önceki 5 sezonda toplam 2 asist yapabilmişti.

NECİP UYSAL'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
392 maç
5 gol
11 asist

NECİP UYSAL PAYLAŞIMLARI















Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için