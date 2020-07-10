Beşiktaş'ta Nana Ampomah sürprizi

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Nana Ampomah için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Nana Ampomah sürprizi
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10 Temmuz 2020 11:05
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın Beşiktaş olduğu bilgisi verildi.

Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi.



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