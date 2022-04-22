Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında teknik direktör Valerien Ismael'in kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.



Giresun karşısında etkisiz kalan Alex Teixeira'nın yerine Kevin N'Koudou'nun ilk 11'de başlaması muhtemel. Fransız teknik adam böyle bir karar verirse vatandaşı olan N'Koudou 20 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkacak.



Fransız oyuncu son olarak 14. haftada Giresun'a karşı 11'de sahaya çıkmış ve 69 dakika oynamıştı.







