Beşiktaş'ta mutluluğun fotoğrafı: 'Sene sanki 91'

Başakşehir maçının son düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlılarda Josef, Aboubakar ve Necip'in birbirine sarıldığı fotoğraf, Beşiktaşlılar'ın gündemine oturdu. Siyah-beyazlı futbolseverler 1991 yılında takımın efsaneleri kaptan Rıza Çalımbay, Ali Gültiken ve Metin Tekin'in sevinç karesine bire bir benzettiği fotoğrafı,yorumlarıyla paylaştı.Sabah GazetesiO fotoğraf birçok hikâyeyi de içinde barındırıyor. 1991-1992 sezonuna aittir. Ödül almış bir fotoğraftı. O anki duyguları ne kadar etkili bir şekilde yansıttığını geldiğimiz durumla da çok iyi görüyoruz. Ben fotoğrafı ilk gördüğüm zaman da çok duygulanmıştım. Mükemmel bir an. Duyguların karşıya geçişini eksiksiz yansıtıyor. Kaptan Rıza Çalımbay ile sarıldığımız o karenin yaşandığı maç, Metin-Ali-Feyyaz açısında da çok önemliydi. Üçümüzün de gol attığı son karşılaşma olarak hatırlıyorum. O açından da benim için farklı bir önemi var. Sarıyer maçıydı 5-0 bitmişti. Ve yine şampiyon olduğumuz sezonu yansıtan en güzel örneklerden biri oldu. Önceki gün itibariyle paylaşılan Necip-Josef ve Aboubakar fotoğrafı da aynı duyguları içeriyor. Büyük bir takımdaşlık, başarma duygusu ve inancı yansıtıyor. Beşiktaş'ın bu sezon bulunduğu yerin, oynadığı oyunun ve başarısının tesadüf olmadığını gösteren harika bir görüntü.