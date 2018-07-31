Mustafa Pektemek için flaş karar! Beşiktaş'ta yeni sezon planları içerisinde yer almayan Mustafa Pektemek için yönetim flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro'luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.
Siyah-Beyazlıların, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme feshetme önerisinde bulunduğu kaydedildi.
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Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro'luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.
Siyah-Beyazlıların, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme feshetme önerisinde bulunduğu kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın