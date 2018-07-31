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Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek iddiası!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in çok fazla şans vermediği ve aldığı maaş nedeniyle yönetimin yolların ayırmak istediği Mustafa Pektemek için flaş bir gelişme var!

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek iddiası!
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31 Temmuz 2018 09:47
Mustafa Pektemek için flaş karar! Beşiktaş'ta yeni sezon planları içerisinde yer almayan Mustafa Pektemek için yönetim flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro'luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı aldı.

Siyah-Beyazlıların, bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme feshetme önerisinde bulunduğu kaydedildi.



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