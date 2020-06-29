Sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny, 31 mücadelede 3 asistlik performans ortaya koydu.



Teknik ekip gibi kendisi de Beşiktaş forması giymekten dolayı memnun olan Mısırlı ön libero, mecburen lig bitiminde Ada'ya geri dönecek.



Tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki 18 milyon Euro'luk satın alma maddesi sebebiyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalacak.



