Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ile severek ayrılık

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig takımlarından kiraladığı Muhammed Elneny ile yollarını sezon sonu 'mutlu' bir şekilde ayıracak.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny ile severek ayrılık
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29 Haziran 2020 12:29
Sezon başında Premier Lig ekibi Arsenal'den kiralanan Muhammed Elneny, 31 mücadelede 3 asistlik performans ortaya koydu.

Teknik ekip gibi kendisi de Beşiktaş forması giymekten dolayı memnun olan Mısırlı ön libero, mecburen lig bitiminde Ada'ya geri dönecek.

Tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki 18 milyon Euro'luk satın alma maddesi sebebiyle Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalacak.



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