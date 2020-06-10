Beşiktaş'ta Muhammed Elneny dikkat çekiyor

Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak takıma katılan Muhammed Elneny, Beşiktaş'la sezon sonunda yollarını ayıracak.
Tecrübeli ön libero ligde kalan 8 maçta görevini en iyi şekilde yapıp ardından Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Takım çalışmalarındaki başarılı görüntüsü dikkat çeken Mısırlı futbolcu, kalan haftalarda Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tecrübeli ön libero ligde kalan 8 maçta görevini en iyi şekilde yapıp ardından Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Takım çalışmalarındaki başarılı görüntüsü dikkat çeken Mısırlı futbolcu, kalan haftalarda Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın