Beşiktaş'ta Muhammed Elneny dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, idmanlardaki görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny dikkat çekiyor
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10 Haziran 2020 09:05
Sezon başında Arsenal'den kiralık olarak takıma katılan Muhammed Elneny, Beşiktaş'la sezon sonunda yollarını ayıracak.

Tecrübeli ön libero ligde kalan 8 maçta görevini en iyi şekilde yapıp ardından Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.

Takım çalışmalarındaki başarılı görüntüsü dikkat çeken Mısırlı futbolcu, kalan haftalarda Sergen Yalçın'ın en önemli kozlarından birisi olacak.

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