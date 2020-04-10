Beşiktaş'ta sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'nin geleceği merakla bekleniyor.Siyah-Beyazlı teknik ekip, Mısırlı oyuncunun kadroda kalmasını isterken, yıldız futbolcu yeniden Premier Lig'e dönmenin planlarını yapıyor.27 yaşındaki oyuncu, menacerine bu yönde talimat vermesine rağmen salgının etkisiyle Ada'da kulüp arayışları tamamen durmuş durumda. Beşiktaş da bu konuda aceleci davranmıyor ve diğer alternatif isimleri oluşturuyor.