Beşiktaş'ta Montero yabancı sınırına takıldı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Atletico Madrid'den kiralanan Francisco Montero ve Hasic yabancı kuralı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.



Siyah-beyazlılarda Covid-19 tedavisi süren Güven Yalçın da kafilede yer almadı.



BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımını şu ilk 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor.



Muhtemel 11: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar



Beşiktaş!ta üçer sarı kartı bulunan Vida, Ghezzal ve Mensah, Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.



