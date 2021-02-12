Beşiktaş'ta Montero kaç hafta oynamayacak?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u geçtikleri maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Francisco Montero'nun ol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. İspanyol oyuncu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.