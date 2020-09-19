Beşiktaş'ta Montero ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Montero, ilk kez Antalyaspor maçı ile birlikte kadroya girdi.

Haber; AA
Beşiktaş'ta Montero ilk kez kadroda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 19:27
Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı.

Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için