Beşiktaş'ta Mirin ve Güven Yalçın gitti!

Beşiktaş'ta transfer son günün iki ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı takımın Cenk Tosun transferinin ardından Güven Yalçın da İtalya Serie A takımlarından Lecce ile anlaşmaya vardı.



Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da Güven Yalçın'ın ayrılığını doğrulayarak, "Aboubakar var, Larin var, şimdi de Cenk geldi; Güven Yalçın'ın düzenleyeceği oynayabileceği bir kulübe gitmesi gerekiyordu ve gitti" dedi.



Beşiktaş'ta da Mirin'in sözleşmesi de karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.



Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı. Siyah beyazlılarların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.



