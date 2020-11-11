Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas fikir değiştirdi

Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları kaydedildi

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas fikir değiştirdi
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11 Kasım 2020 09:25
Siyah-beyazlıların sezon başında lisans çıkarmadığı ve kadro dışı bıraktığı Lens, Isimat-Mirin ve Douglas, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde genç oyuncularla birlikte A Takım'dan ayrı saatte ve ayrı sahada çalışıyor.

Yaz döneminde teklifleri geri çeviren Mirin ve Douglas'ın oynamak adına ikinci devre kiralık olarak gitmeye razı oldukları, Lens'in ise ayrılmak istemediği belirtildi.

ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN MARKAJ

Siyah-beyazlılarda 3-1'lik Gaziantep FK mağlubiyeti keyifleri bozarken Başkan Ahmet Nur Çebi, duruma el koydu. Çebi, her gün tesislere giderek teknik heyet ve futbolculara moral vermeye çalışıyor.



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