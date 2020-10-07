Beşiktaş'ta Mirin, Lens ve Douglas gitmek istemiyor

Beşiktaş'taki üç isim, daha iyi bir teklif gelmediği için kalmaya karar verdi.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Mirin, Lens ve Douglas gitmek istemiyor
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07 Ekim 2020 08:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas gerek Süper Lig gerekse yurt dışından gelen teklifleri reddetti ve transfer dönemi geçmesine ve oynatılmama ihtimaline karşın kulüpte kaldı. Üç oyuncunun "Sözleşmemiz bitene kadar Beşiktaş'tan ayrılmayız. Buradan aldığımız ücreti başka takımlar vermiyorlar. Bu nedenle ayrılmak istemiyoruz" demeleri yönetimde şok etkisi oluşturdu.

TAZMİNAT ŞARTI

Yönetim bu üç futbolcu için altyapılarda ayrı ayrı saatlerde antrenman programı koydu. Üçlü, tek tek Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi ve ekibi nezaretinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Lens, tazminatlarının ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceklerini yönetime iletti.




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