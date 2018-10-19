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Beşiktaş'ta milliler döndü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, milli takımda olan futbolcular geri döndü.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta milliler döndü
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19 Ekim 2018 17:20
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana, milli takımlardan dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Gary Medel ve Enzo Roco da katıldı.

Göztepe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş, akşam saatlerinde de İzmir'e gidecek.

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