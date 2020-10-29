Beşiktaş'ta Mensah takıma döndü

Kötü gidişine deplasmanda aldığı 3-2'lik Yukatel Denizlispor maçıyla son veren Beşiktaş'a bir güzel haber de Bernard Mensah'tan geldi.



Gana Milli Takımı dönüşü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan 26 yaşındaki futbolcunun karantina süresi sona erdi.



Yapılan son testinden negatif sonuç alınan Mensah, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in ise tedavileri devam ediyor.