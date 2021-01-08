Beşiktaş'ta Mensah, Hatayspor'a karşı yok!

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın sakatlandığını açıkladı.



Ganalı futbolcunun sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.



Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;



"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



HATAY'A GÖTÜRÜLMEYECEK



26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyecek ve dinlendirilecek.



