Beşiktaş'ta Mensah Denizlispor maçına yetişemiyor!

Beşiktaş'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Mensah Denizlispor maçına yetişemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2020 13:07
Gana Milli Takımı'ndan dönüşünde İstanbul'da yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah, Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Evindeki 14 günlük izolasyon süreci başlayan yıldız futbolcu, Denizlispor'la 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Herhangi bir şikayeti bulunmayan Mensah üst üste iki testi negatif çıktıktan sonra tesislere dönebilecek. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için