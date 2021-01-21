Beşiktaş'ta Mensah 8 maç sonra golle tanıştı

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Mensah 8 maç sonra golle tanıştı
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21 Ocak 2021 19:01
Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.

- Mensah 8 maç sonra golle tanıştı

Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş adına iki gol atan Bernard Mensah, 8 hafta sonra golle tanıştı.

Olimpiyat Stadı'nda iki kez gol sevincini yaşayan Mensah, daha önce de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncunun 64. dakikada uzak mesafeden kaleye gönderdiği bir şut ise direkten döndü.

- Ljajic 10 maç sonra sahalara döndü

Bu sezon kadroda yer almakta zorluk çeken Adem Ljajic, 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sezon içinde 5 maçta forma giyen Ljajic, en son Medipol Başakşehir karşısında 18 dakika görev yapmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine oyuna dahil oldu. 82. dakikada bir şutu ağlara giden Ljajic'in golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



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