Beşiktaş'ta Mensah 8 maç sonra golle tanıştı

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.



- Mensah 8 maç sonra golle tanıştı



Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş adına iki gol atan Bernard Mensah, 8 hafta sonra golle tanıştı.



Olimpiyat Stadı'nda iki kez gol sevincini yaşayan Mensah, daha önce de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandırmıştı.



Siyah-beyazlı oyuncunun 64. dakikada uzak mesafeden kaleye gönderdiği bir şut ise direkten döndü.



- Ljajic 10 maç sonra sahalara döndü



Bu sezon kadroda yer almakta zorluk çeken Adem Ljajic, 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.



Sezon içinde 5 maçta forma giyen Ljajic, en son Medipol Başakşehir karşısında 18 dakika görev yapmıştı.



Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine oyuna dahil oldu. 82. dakikada bir şutu ağlara giden Ljajic'in golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



