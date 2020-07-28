Beşiktaş'ta Mehmet Topal gündemi

Yeni sezona daha güçlü ve bol alternatifli bir orta saha rotasyonu ile başlamak isteyen Beşiktaş'ta kadro planlaması yapılıyor. Kartal'ın, Medipol Başakşehir'in yıldızı Mehmet Topal'la ciddi olarak ilgilendiği belirtildi.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Mehmet Topal gündemi
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28 Temmuz 2020 07:40
Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezona daha güçlü ve bol alternatifli bir orta saha rotasyonu ile başlamayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar, Mohamed Elneny'nin ayrılması halinde dahi kiralıktan dönecek olan Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy'un yanı sıra sakatlıktan kurtulan ve ilk kez Gençlerbirliği maçında forma giyen Dorukhan Toköz'le yeni sezona başlayacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, devre arası takımdan ayrılmasını istemediği Oğuzhan'ın yanı sıra Dorukhan'dan çok umutlu olduğu, Sivasspor'da seviye atlayan Fatih'i de ilk 11'de forma giyebilecek düzeyde gördüğü ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu isimlerin yanı sıra Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu Mehmet Topal'la da ciddi olarak ilgilendiği belirtildi.



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