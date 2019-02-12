Beşiktaş'ta Şilili futbolcunun transfer tekliflerini kabul etmediği için pişman olduğu ortaya çıktı. Sözleşmesinde bulunan opsiyonu uzatmak istemediği bildirilen tecrübeli orta sahanın, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği vurgulandı.Siyah-beyazlı takımda Gary Medel en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın devre arasında teklif alan oyuncularından biri olan fakat yönetimin gitmesine izin vermediği Medel'in bu konuda büyük pişmanlık yaşadığı öğrenildi. Şilili futbolcunun bu durumun ardından menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi. Bursaspor maçını da izleyen Medel'in menajerinin, siyah-beyazlı futbolcunun birikmiş bazı alacaklarının konuşulması için çağırıldığı ortaya çıktı.West Ham'dan gelen transfer teklifinin sonrasında, yönetimin kendisine, "Biz futbolu burada bırakmanı istiyoruz ve ayrıca sana kaptanlık de vermek istiyoruz" telkinlerinden etkilenip, Beşiktaş'ta kalan Medel'in, sezon sonu takımdan ayrılmak istediği bildirildi.Şu an için Çin'den gelen teklifi kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020'de biteceği açıklanan sözleşmesinin, son senesinin opsiyon olması nedeniyle, ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.Son iki maçtır yerini Atiba'ya kaptıran ve bunun için de mutsuz olan 32 yaşındaki Gary Medel, opsiyon hakkı karşılıklı olduğu için, kendisinin bu opsiyonu kullanmak istemediğini menajerine ilettiği vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde ödeme yapılmasına rağmen, yine de bazı birikmişleri içeride bulunan Şilili orta sahanın, sezon sonunda İngiltere'ye gitmek istediği kaydedildi.West Ham'ın bonservis teklifini geri çeviren Beşiktaş Yönetimi'nin ise, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı görüşmede, Medel'e yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia edildi.