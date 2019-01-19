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Beşiktaş'ta Medel giderse sürpriz aday

Beşiktaş, Gary Medel'e gelen teklifler sonrası Şilili yıldızın alternatifini Ankara'da buldu.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta Medel giderse sürpriz aday
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19 Ocak 2019 13:34
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gary Medel'e teklif yağıyor. West Ham United, Watford, Burnley gibi ekiplerin teklifleri 6 milyon euro'ya kadar yükseldi.

Kartal, Şili'li yıldızı sezon sonuna kadar tutmak istiyor.

Yaz transfer döneminde satılırsa yerine Ankaragücü formasıyla parlayan Djedje düşünülüyor. Kartal'ın, Fildişi Sahilli oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

MKE Ankaragücü forması altında bu sezon 10 maça çıkan Djedje, 1 de asist yapmıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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