Beşiktaş'ta Marko Livaja transferi direkten döndü

Transfer döneminin son saatlerinde forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Cenk Tosun'da mutlu sona ulaşınca Marko Livaja'dan vazgeçti.

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Beşiktaş'ta Marko Livaja transferi direkten döndü
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31 Ocak 2021 11:26
Beşiktaş, transfer döneminin son saatlerinde Cenk Tosun için harekete geçmiş ve Milli oyuncuyunun alternatifini de Yunanistan ekibi AEK'da forma giyen Marko Livaja olarak belirlemişti.

Kulübüyle yarım dönemlik sözleşmesi kalan ve kontratını uzatmama kararı alan 27 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan gelen yarım dönem için 500 bin Euro ve sonraki sezon 1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmişti.

Ancak Kara Kartal'ın dün Cenk'e imza attırması sonrası Livaja transferi direkten döndü. 

 


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