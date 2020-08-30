Beşiktaş'ta Marcelo, Vida'ya bağlı

İsmi sık sık Beşiktaş'la anılan Marcelo için yeniden bir ihtimal daha ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Marcelo, Vida'ya bağlı
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30 Ağustos 2020 12:57
Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi.

Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.

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