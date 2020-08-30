Beşiktaş'ta Marcelo, Vida'ya bağlı

Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi.



Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.



