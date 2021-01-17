Beşiktaş'ta Mandzukic transferi için açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Emre Kocadağ, ayrıca Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Mandzukic için de açıklamalarda bulundu.



"ZOR ŞARTLAR ALTINDA İYİ İŞ YAPTIK"



Maç sonrasında konuşan Beşiktaşlı yönetici; "Zorlu hava şartlarında çok güzel bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Başkanımız ve Yönetim Kurulu, göreve geldiğinden beri zor şartlar altında doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını bu sene daha çok alıyoruz. Bütün derbi maçlarını kazanmış bir Beşiktaş var." dedi.



"YOLLARIMIZI AYIRCAKLARIMIZ VAR"



Emre Kocadağ açıklamalarının devamında; "Kadromuz iyi işliyor diye düşünüyorum. Limit konusunu çözmeye çalışıyoruz. Yollarımızı ayırmaya çalıştığımız isimler var. Hasic, bu sene iyi işler yapıyor. Onun kiralık olarak gidip gitmeyeceği üzerine bir toplantı yapacağız." dedi.



"TEKLİFE OLUMLU BAKMADI"



Beşiktaş Asbaşkanı Mandzukic için; "Biz Beşiktaş gerçeklerine uygun teklifler yapıyoruz. Menfaatlerin buluşması gerekiyor. Başka kulüpler de devrede olabilir. Mandzuklic, bizim teklifimize olumlu bakmadığını düşünüyoruz ama henüz net bir durum yok." sözlerini sarf etti.



