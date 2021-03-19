Beşiktaş'ta mahşerin 4 atlısı hazır kıta

Sergen Yalçın, kupadaki Başakşehir maçına yedek başlattığı Ljajic ve Larin'i, Ghezzal ve Aboubukar ile birlikte sahaya sürecek. Bu oyuncular, toplamda 32 gol kaydederek 5 takımı geride bıraktı. 4 takımla da aynı sayıya ulaştı

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta mahşerin 4 atlısı hazır kıta
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19 Mart 2021 09:29
Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, pazar günü Vodafone Park'ta ağırlayacağı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyahbeyazlılarda hücumda kimlerin görev alacağı ise büyük ölçüde şekillendi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, kanatta ve forvet arkasında değişikliğe gitme kararı aldı. Medipol Başakşehir ile oynanan kupa yarı finalinde Cyle Larin ve Adem Ljajic'i yedek soyunduran Yalçın, bu iki oyuncuyu Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar ile birlikte sahaya sürecek.



*Grafik: Sabah Gazetesi

LJAJİC, ABOUBAKAR'IN ARKASINDA OYNAYACAK

Fenerbahçe derbisinin hücum dörtlüsü, Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Ljajic, Aboubakar'ın arkasında, Larin sol kanatta, Ghezzal da sağ kanatta görev yapacak. Kartal'ın derbide hücum hattını oluşturacak Aboubakar, Larin, Ghezzal ve Ljajic; bu sezon Süper Lig'de toplam 32 gol kaydetti.

Dört oyuncunun attığı gol sayısı 5 takımdan daha fazla olurken, 4 takımla da aynı sayıya ulaştılar.



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