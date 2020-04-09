Beşiktaş'ta maaş krizine formül bulundu

Koronavirüs salgını sonrası futbola verilen ara neticesinde oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş, yeni bir formül buldu. Yönetim, liglerin oynanmadığı süreçte, oyunculardan maaşlarını ertelemelerini istedi. Ertelenen maaşların liglerin başlamasıyla ödenmesi teklif edildi.Liglerin oynanmadığı süreçte oyunculara maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, erteleme için büyük oranda olumlu dönüş aldı. Ancak oyuncular geçmiş borçların yapılandırılmasına soğuk bakıyor.Bazı yabancı futbolcuların, "Futbol oynamadığımız süreçte maaş almayabiliriz. Ama geçmiş alacakları yatırın" dediği öne sürüldü. İdareciler, buna rağmen yapılandırma için ısrarcı.Yönetim, nakit girişi olmadığı gerekçesiyle yapılandırma için oyunculardan ricada bulundu. Bu öneriye yanaşmayan futbolcular, kaptanlarla yapılacak toplantı sonrası kararını verecek.