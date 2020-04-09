Beşiktaş'ta maaş krizine formül bulundu

Beşiktaş yönetimi, oyunculardan koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada maaşları ertelemelerini istedi. Geçmiş alacakların da yapılandırılması önerildi.

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Beşiktaş'ta maaş krizine formül bulundu
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09 Nisan 2020 12:06
Koronavirüs salgını sonrası futbola verilen ara neticesinde oyuncularına ödeme yapmakta zorlanan Beşiktaş, yeni bir formül buldu. Yönetim, liglerin oynanmadığı süreçte, oyunculardan maaşlarını ertelemelerini istedi. Ertelenen maaşların liglerin başlamasıyla ödenmesi teklif edildi.

ERTELEMEYE SICAK BAKILIYOR

Liglerin oynanmadığı süreçte oyunculara maaş ödemek istemeyen Beşiktaş, erteleme için büyük oranda olumlu dönüş aldı. Ancak oyuncular geçmiş borçların yapılandırılmasına soğuk bakıyor.

SORUN GEÇMİŞTEKİ ALACAKLAR

Bazı yabancı futbolcuların, "Futbol oynamadığımız süreçte maaş almayabiliriz. Ama geçmiş alacakları yatırın" dediği öne sürüldü. İdareciler, buna rağmen yapılandırma için ısrarcı.

KULÜBE NAKİT GİRİŞİ YOK

Yönetim, nakit girişi olmadığı gerekçesiyle yapılandırma için oyunculardan ricada bulundu. Bu öneriye yanaşmayan futbolcular, kaptanlarla yapılacak toplantı sonrası kararını verecek.

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