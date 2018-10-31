Beşiktaş'ta Love ve Mustafa vites arttırdı

Beşiktaş'ın tecrübeli forvetleri Vagner Love ile Mustafa Pektemek son 6 karşılaşmada vites artırdı. Bu sezon gol yollarında etkisiz kalmaları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Vagner Love'ın yanı sıra Mustafa Pektemek de son dönemde kendini buldu.Beşiktaş'ın forvet oyuncuları sezonun ilk 13 resmi maçında atılan 28 golün sadece 7'sine imza atmıştı. Son 6 maçta ise Alvaro Negredo'nun vedasına rağmen forvetler gol yollarında takıma çok ciddi katkı yaptı. İlk 13 maçta Cyle Larin ve Negredo 3'er gol atarken, Love 1 gol kaydetmişti. Son 6 maçta atılan 10 golün 7'si ise Love-Pektemek ikilisinden geldi. Bu iki oyuncu söz konusu maçlardaki gollerin yüzde 70'ini atmayı başardı.Vagner Love, Beşiktaş kariyerinde geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı. 2017-2018'in ikinci bölümünde Beşiktaş'a sadece 4 gol kazandırabilen Brezilyalı futbolcu bu sezon 19 resmi maçta şimdiden 6 gole ulaştı. Vagner Love, Süper Lig ve Avrupa'da üçer gol attı.Kartal'da uzun süredir diğer santrforların gölgesinde kalan ve fazla süre alamayan Mustafa Pektemek ise Çaykur Rizespor'a attığı iki golle vitrine çıktı.Rize maçında 90 dakika sahada kalan Pektemek bu sezon geride kalan maçlarda yalnızca 40 dakika sahada kalmıştı.