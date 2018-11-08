Beşiktaş'ta Loris Karius'a yakın takip!

kiralananson dönemdeki düşüşü, yönetimin takibine alındı.Siyah-Beyazlı yönetim, genç fi le bekçisi hakkında çıkan söylentileri araştırıyor. Ancak medyada çıkan haberlere göre de bir tavır almak niyetinde değiller.İşte Karius konusunda yönetimin görüşü: İlk geldiği zaman iyiydi. Sonra düşüş oldu. Düşüş olduğu zaman da dedikodular yayılmaya başladı. Bunların arasında çok çirkin şeyler de var. Kendisi ile hoca konuşuyor, biz de konuşacağız ve yola devam edeceğiz.Yazılıp, çizilenlere bakarak bir şey yapmayız ama somut olarak Beşiktaş'ın ahlakına, duruşuna yakışmayacak bir şey olursa bunu değerlendiririz. Beşiktaş'a yakışır şekilde yaşamıyorsa ihtarlar yapılır, dikkati çekilir.