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Beşiktaş'ta Loris Karius'a yakın takip!

Beşiktaş yönetimi, Karius'taki düşüşün nedenlerini araştırıyor. Özel hayatında Beşiktaş duruşuna aykırı bir durum tespit edilirse, ceza verilecek.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ta Loris Karius'a yakın takip!
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08 Kasım 2018 03:50
Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'un son dönemdeki düşüşü, yönetimin takibine alındı.

Siyah-Beyazlı yönetim, genç fi le bekçisi hakkında çıkan söylentileri araştırıyor. Ancak medyada çıkan haberlere göre de bir tavır almak niyetinde değiller.

İşte Karius konusunda yönetimin görüşü: İlk geldiği zaman iyiydi. Sonra düşüş oldu. Düşüş olduğu zaman da dedikodular yayılmaya başladı. Bunların arasında çok çirkin şeyler de var. Kendisi ile hoca konuşuyor, biz de konuşacağız ve yola devam edeceğiz.

GEREKEN YAPILIR!

Yazılıp, çizilenlere bakarak bir şey yapmayız ama somut olarak Beşiktaş'ın ahlakına, duruşuna yakışmayacak bir şey olursa bunu değerlendiririz. Beşiktaş'a yakışır şekilde yaşamıyorsa ihtarlar yapılır, dikkati çekilir.

 

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