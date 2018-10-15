Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in ardından Adriano da sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncu maçta forma giyemeyecek
İşte resmi sitedan yapılan o açıklama;
"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Adriano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah beyazlılar bir sonraki hafta ise Rizespor'u konuk edecek.
33 yaşındaki Adriano'nun oynaması zor görünen maçlar şu şekilde;
21.10 Göztepe (D)
25.10 Genk
29.10 Rizespor
03.11 Başakşehir (D) - Belirsiz
08.11 Genk (D)
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İşte resmi sitedan yapılan o açıklama;
"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Adriano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah beyazlılar bir sonraki hafta ise Rizespor'u konuk edecek.
33 yaşındaki Adriano'nun oynaması zor görünen maçlar şu şekilde;
21.10 Göztepe (D)
25.10 Genk
29.10 Rizespor
03.11 Başakşehir (D) - Belirsiz
08.11 Genk (D)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın