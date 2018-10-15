Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in ardından Adriano da sakatlık geçirdi. Brezilyalı oyuncu maçta forma giyemeyecekİşte resmi sitedan yapılan o açıklama;"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."Adriano'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah beyazlılar bir sonraki hafta ise Rizespor'u konuk edecek.21.10 Göztepe (D)25.10 Genk29.10 Rizespor03.11 Başakşehir (D) - Belirsiz08.11 Genk (D)