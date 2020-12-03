Beşiktaş'ta Ljajic'e son uyarı yapıldı

Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisi öncesinde sağ arka baldırında ağrı yaşadığı için idmana çıkmamıştı.



Bu problemini gerekçe göstermesi sebebiyle dev mücadelenin kadrosunda yer almayan Sırp futbolcu, bireysel olarak hazırlık programını sürdürüyor. Özel hayatında yaşadığı sıkıntılar, neredeyse Beşiktaş'taki kariyerini bitirme noktasına getiren Ljajic'e son uyarı yapıldı.



YÖNETİM ÇIKIŞ BEKLİYOR



Teknik ekibin, bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Kevin N'Koudou'dan yola çıkarak Ljajic'ten çıkış beklediklerini ilettiği bildirildi.



Özellikle son Başakşehir ve Fenerbahçe derbilerinde sonradan oyuna girerek hücum hattına büyük katkı yapan tecrübeli oyuncunun, form olarak kendisinden daha geride olmasına rağmen önemli bir çıkış yakalamasının, Ljajic'e anlatıldığı kaydedildi.



