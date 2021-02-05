Beşiktaş'ta Ljajic yeniden kızağa çekiliyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, 4 ay sonra ilk 11'de başladığı Antalyaspor maçında beklenen performansı sergileyemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ljajic yeniden kızağa çekiliyor
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05 Şubat 2021 09:29
Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi.

29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı. Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi.Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek.

Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.


 


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