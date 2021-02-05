Beşiktaş'ta Ljajic yeniden kızağa çekiliyor

Adem Ljajic, Antalya'da 4 ay sonra ilk 11'de forma giyerken şansını iyi değerlendiremedi.



29 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olamazken takımına şans yaratmakta da zorlandı. Rakip kaleye 2 şut çeken ve 1 isabet bulan Adem Ljajic, açtığı 4 ortanın 3'ünü ise isabetsiz gönderdi.Tecrübeli oyuncu, Konya maçında yeniden yedeğe çekilecek.



Bu arada Trabzon karşılaşmasında kırmızı kart gören Dorukhan'a 2 maç ceza çıktı. Antalya'da oynamayan genç oyuncu, Konya karşısında da yok.