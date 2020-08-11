Beşiktaş'ta Ljajic ilk idmanda sakatlandı

Sezonu açan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'ten gelen sakatlık haberi canları sıktı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Ljajic ilk idmanda sakatlandı
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11 Ağustos 2020 18:57
Beşiktaş, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile takası konuşulan Adem Ljajic'in ilk idmanda sakatlandığını ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, 'Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.



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