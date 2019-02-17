Yeni Malatyaspor maçında iyi bir futbol sergilemesine rağmen harcadığı pozisyonlarla teknik direktör Şenol Güneş'e saç baş yolduran Jeremain Lens oldukça üzgün.
Hollandalı futbolcunun, maç içerisinde Güneş'in kendisine gösterdiği tepkilerin ardından moralinin bozulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, çıktığı 16 maçta takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
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Hollandalı futbolcunun, maç içerisinde Güneş'in kendisine gösterdiği tepkilerin ardından moralinin bozulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens, çıktığı 16 maçta takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
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