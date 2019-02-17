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Beşiktaş'ta Lens'in büyük üzüntüsü

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens Yeni Malatyaspor maçında iyi performansına rağmen kaçırdığı pozisyonlardan dolayı üzgün olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Lens'in büyük üzüntüsü
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17 Şubat 2019 10:09
Yeni Malatyaspor maçında iyi bir futbol sergilemesine rağmen harcadığı pozisyonlarla teknik direktör Şenol Güneş'e saç baş yolduran Jeremain Lens oldukça üzgün.

Hollandalı futbolcunun, maç içerisinde Güneş'in kendisine gösterdiği tepkilerin ardından moralinin bozulduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, çıktığı 16 maçta takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

 

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