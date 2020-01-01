Beşiktaş'ta Lens yerine Lorch hedefi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz iddia: Lens'i gönderebilirse yerine Lorch gelecek.

Kaynak: Fotomaç
Beşiktaş'ta Lens yerine Lorch hedefi
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01 Ocak 2020 10:34
Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi.

Kartal'ın transfer önceliği forvet ve orta saha olsa da kanada da takviye yapmak istediği biliniyor. Lens veya Boyd'dan birisi takımdan ayrılırsa kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Güney Afrika'nın Pirates takımında forma giyen Lorch'u istediği iddia edildi. 26 yaşındaki sol kanat için Beşiktaş'ın masaya 1.8 milyon euro'luk bir teklif koyduğu öne sürüldü.

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