Beşiktaş'ta Lens, Gençlerbirliği'ne karşı yok!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 28. dakikasında sarı kart gören ve ceza sınırına ulaşan Hollandalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
32 yaşındaki futbolcu, böylece sezonu kapatmış oldu.
Mücadelenin 28. dakikasında sarı kart gören ve ceza sınırına ulaşan Hollandalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
32 yaşındaki futbolcu, böylece sezonu kapatmış oldu.