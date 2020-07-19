Beşiktaş'ta Lens, Gençlerbirliği'ne karşı yok!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Lens, Gençlerbirliği'ne karşı yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2020 21:37
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 28. dakikasında sarı kart gören ve ceza sınırına ulaşan Hollandalı futbolcu, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

32 yaşındaki futbolcu, böylece sezonu kapatmış oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için