Beşiktaş'ta Larin'in ABD kapısını kapandı

Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin'in Amerika'ya transfer kapısı kapandı.

Beşiktaş'ta Larin'in ABD kapısını kapandı
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15 Ekim 2020 11:15
Seattle Sounders Kulübü'nün Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'i istediği iddia edilmişti. Ancak ABD'deki harcama sistemine göre limitini aşan Seattle Kulübü'nün bu transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar hücum hattına son olarak Aboubakar tavkiyesi yapmıştı. Larin, büyük ihtimalle bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak. Yaz transfer döneminde ne olacağı ise henüz bilinmiyor.



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