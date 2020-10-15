Beşiktaş'ta Larin'in ABD kapısını kapandı

Seattle Sounders Kulübü'nün Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'i istediği iddia edilmişti. Ancak ABD'deki harcama sistemine göre limitini aşan Seattle Kulübü'nün bu transferden mecburen vazgeçtiği öğrenildi.



Siyah-Beyazlılar hücum hattına son olarak Aboubakar tavkiyesi yapmıştı. Larin, büyük ihtimalle bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak. Yaz transfer döneminde ne olacağı ise henüz bilinmiyor.



